فن ومشاهير

"نجوم مدغشقر في الغابة" ضيوف كايرو فستيفال لمدة 10 أيام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم كايرو فستيفال سيتي، عرض"Madagascar’s Stars of the Jungle" لمدة 10 أيام بدأت أمس الخميس 16 سبتمبر وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

ويتضمن العرض الشخصيات الرئيسية المشهورة من الفيلم: Alex، Marty ،Gloria Melman ، The Penguinsو King Julien، وذلك في 3 عروض يوميا.

يستهدف عرضMadagascar Stars of the Jungle ، الأطفال من مختلف الأعمار في جو احتفالي ضخم يجمع بين الموسيقى والرقص، وتوفر منطقة ألعاب للأطفال تحاكي تجربة الأدغال، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظاً على سلامة الحضور.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا