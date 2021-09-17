"نجوم مدغشقر في الغابة" ضيوف كايرو فستيفال لمدة 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم كايرو فستيفال سيتي، عرض"Madagascar’s Stars of the Jungle" لمدة 10 أيام بدأت أمس الخميس 16 سبتمبر وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

ويتضمن العرض الشخصيات الرئيسية المشهورة من الفيلم: Alex، Marty ،Gloria Melman ، The Penguinsو King Julien، وذلك في 3 عروض يوميا.

يستهدف عرضMadagascar Stars of the Jungle ، الأطفال من مختلف الأعمار في جو احتفالي ضخم يجمع بين الموسيقى والرقص، وتوفر منطقة ألعاب للأطفال تحاكي تجربة الأدغال، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظاً على سلامة الحضور.