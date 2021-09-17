وفاة نجل الفنان غانم الصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الإعلامية مي العيدان، عن وفاة بسام نجل الفنان الكبير الكويتي الراحل غانم صالح.

وكتبت مي، عبر حسابها على إنستجرام: "انتقل إلى رحمة الله بسام غانم صالح الغوينم ابن الفنان الكبير غانم الصالح.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته وانزله منزل حسن واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين.. لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق الميت".

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، أن الراحل توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان وإصابته مؤخرا بـ "كورونا".

جدير بالذكر أن الفنان الكويتي غانم الصالح من مواليد 13 مارس 1941 ويعتبر من أبرز وأشهر الفنانين في الكويت والخليج والوطن العربي، برز في الأعمال الكوميدية والتراجيدية التليفزيونية والمسرحية.

وشكّل خلال مشواره الفني ثُنائيا ترك بصمة لدى المشاهد الخليجي مع الفنانة حياة الفهد في عدد من الأعمال الفنية مثل "خالتي قماشة، الدردور، رقية وسبيكة، الغرباء، خرج ولم يعد"، وكان آخر عمل له جمعهما مسلسلي "ليلة عيد"، "الخراز".