درة تكشف لأول مرة حقيقة علاقتها بالخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أبدت الفنانة درة، دهشتها من قيام البعض بالزج باسمها والحديث عن أنها السبب في الخلاف بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني خلال فترة ارتباطهما.

وعلقت درة، على بعض الأخبار التي تداولتها مواقع تونسية بأنها السبب في خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني، ببرنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسري، إنها لا تعرف من أين جاءت فكرة هذا الخبر، مشددة على أنها لا علاقة لها بأي شيء.

وأوضحت، أن عمرو دياب ودينا الشربيني من بين أصدقائها، وقد يكون سبب كتابة هذا الخبر هو أن توقيت وقوع خلاف بينهما هو التوقيت نفسه لإقامة حفل زفافها، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يصدق الجمهور أو يتداول مثل هذه الأخبار.

وأضافت، أن أي شخص الآن يستطيع تأليف أخبار عن أي فنان أو شيء، والغريب أن الجمهور يصدق تلك الأخبار ويساعد على نشرها، مهما حاول صاحبها تكذيبها وإظهار الحقيقة.