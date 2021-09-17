سامو زين عن عمرو دياب: "فخرنا وأستاذي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان سامو زين، على توجيه رسالة للفنان عمرو دياب، بعد لقائه به مؤخرا.

ونشر سامو زين، صورة له مع الهضبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تعجز الكلمات توصفك.. فخرنا الهضبة، الإنسان.. أستاذي الفنان الكبير عمرو دياب.. ربنا يبارك فيك".

وكانت ترددت شائعات في شهر أغسطس الماضي، عن زواج الفنان سامو زين.

ونفى "سامو" ما تردد من شائعات عن زواجه، مؤكدا أنه ليس مرتبطا هذه الفترة، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصة بي، ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي! اللي محصلش فحبيت إني أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقى حقيقة مش موجودة، وأعلن أني لست مرتبطًا بأحد تمامًا لا من قريب ولا من بعيد، وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فورًا وفي العلن قدام الناس كلها، ربنا يبارك فيكم".

يذكر أن سامو زين طرح قبل أشهر أغنية "ست الناس" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".