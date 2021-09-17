الحلفاوي يوجه الشكر للمشرفين على حالة زوجته.. ويعلق: "مدين بشكر عميق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة شكر للأطباء المشرفين على حالة زوجته الصحية، بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مدين بشكر عميق للدكتور طلعت الحديدي أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني ليس بمناسبة الجراحة التي أجراها لزوجتي فحسب بل لأفضال سابقة في لحظات حرجة".

وأضاف: "لا يفوتني شكر الدكتور يحيى خاطر أستاذ التخدير والعناية المركزة بالقصر العيني لاهتمامه البالغ المطمئن.. جزاهما الله كل الخير".



وكان الفنان نبيل الحلفاوي، قد كشف في تدوينة سابقة حالة زوجته الصحية، قائلا: "نحمد الله على كل حال.. لسه المشوار صعب وهياخد وقت، لذا سيستمر التواجد والتفاعل أقل من المعتاد، وجزيل الشكر لكل من سأل".

جدير بالذكر أن الحلفاوي، كان قد كشف عن خضوع زوجته لعملية جراحية عاجلة، وكتب عبر حسابه على تويتر: "أنا بخير والحمد لله .. زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة".