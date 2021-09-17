كريم فهمي في المستشفى بعد تعرضه لجلطة في الرئة

كتب امير فتحي في الجمعة 17 سبتمبر 2021 03:51 مساءً - تعرض الفنان المصري كريم فهمي، خلال الساعات الماضية، لجلطة في الرئة دخل على إثرها إلى إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج.

ويواصل الفريق الطبى إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية من أجل إذابة الجلطة، حيث من المفترض أن يغادر المستشفى لقضاء فترة نقاهة فى منزله.

ونشرت مصممة الأزياء والممثلة ندى أكرم صورة لكريم فهمي عبر حسابها على انستغرام من على فراش المرض وكتبت داعية الله له بالسلامة وأن تمر الأزمة على خير.

وكان كريم فهمى قد عاد مؤخرا من مدينة أبو ظبى الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع “إنستجرام” ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبو ظبى.

وعلق كرم حينها على الصورة كاتبا: “جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا”.