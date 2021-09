جاستن بيبر وزوجته يتعرضان لموقف محرج في حفل “ميت غالا”.. ما علاقة سيلينا غوميز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين لموقفٍ محرجٍ في حفل الميت غالا Met Gala لعام 2021. وأثناء التقاط الصور لهما، بدأ المعجبون يهتفون باسم سيلينا غوميز، حبيبة بيبر السابقة.

وانتشر الفيديو بشكلٍ واسعٍ على تطبيق “تيك توك” بعد أن نشرته إحدى صفحات معجبي بيبر.

ولفت الفيديو انتباه آيرلاند بالدوين، قريبة هايلي، فعلّقت عليه: “هايلي وجاستن هما من أسعد الأزواج الذين أعرفهم وأكثرهم حباً لبعضهما. وهتافاتكم هذه لا تهمهما”.

وأمّا بالنسبة للثنائي، فهما لم يعلقا على هذه الحادثة بل نشرا صورهما الجميلة من الحفل.

وتسعى المغنية الأميركية سيلينا جوميز من جهتها للمحافظة على الهدوء بينها وبين الثنائي والمضي قدماً بعد انفصالها عن بيبر، وخاصة بعد إطلاقها أغنيتها “لوز يو تو لوف مي” Lose You to Love Me الموجهة له.

وكتبت المغنية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعجبيها: “إنني ممتنة جداً للأصداء على الأغنية. لكني لا أقبل أن تتعرض امرأةٌ للأذية من قبل امرأةٍ أخرى. أرجوكم كونوا لطفاء مع الجميع، لا أحب أن يتعامل المرء بوقاحة وقلة احترام مع الآخرين”.