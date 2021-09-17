الموت يفجع كاظم الساهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحل رفيق درب النجم العراقي كاظم الساهر، المصور الخاص به في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، علوان السوداني إثر نوبة قلبية في العاصمة العراقية بغداد.

وعلوان السوداني هو صاحب الصورة الشهيرة عن الساهر وهو يعزف البيانو في أغنية “محروس”، وكذلك الصورة المعروفة عربياً في أول ظهور للساهر في مهرجان جرش وهو يعزف على آلة الطار.

وكان السوداني المصور الخاص بمسلسل “المسافر” بكافة تفاصيله وكواليسه وكذلك كافة حفلات الساهر في “مهرجان بابل”.

وأما على الصعيد الرياضي، فيعتبر علوان السوداني المصور الأهم في تأريخ الرياضة العراقية كونّه كان مصور المنتخب الوطني العراقي في أبرز بطولاته في الثمانينات وحاز على جائزة أجمل صورة لحارس مرمى السعودية الدعيع في كأس الخليج 1984، وعمل علوان المصور الأول في صحيفة “البعث الرياضي” ومجلة “الرشيد”.

وكان مساهماً في توثيق حياة نجوم الفن في بدايات ظهورهم وأبرزهم حاتم العراقي.