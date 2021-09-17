نقل كريم فهمي للعناية المركزة بعد إصابته بجلطتين في الرئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية شديدة، حيث تَمّ نَقله لأحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بجلطتين على الرئة بشكل مفاجئ وتدهور حالته الصحية، ولذلك منذ ساعات قليلة.

وقد نَشَرَت زوجة الفنان كريم فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام صورة له وهو بالمستشفى حيث يَرقُد بالعناية المركزة وطالبت متابعيه بالدعاء له وكتبت قائلة: «دعواتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة… إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب».

ونَشَرَت أيضاً مُصَمّمة الأزياء والفَنّانة ندى أكرم صورة للفنان كريم فهمي وهو يرقد على فراش المرض بأحد المستشفيات، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية صعبة، أدت لنقله للمستشفى على الفور، وتمنت له الشفاء العاجل، والأمر نفسه أوضحت إحدى صفحات محبي الفنان أحمد فهمي شقيقه، حيث طالبت بالدعاء له للمرور من أزمته الصحية على خير.

مؤخراً أعلن الفنان كريم فهمي إنتاج الجزء الثاني من فيلم «ديدو» وذلك عبر صفحته على «فيسبوك»، حيث شارك في الذي بطولة الجزء الأول حمدي الميرغني وبيومي فؤاد وهدى المفتي.