رحمة رياض تشعل ليالي فوّرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صيف السعودية مستمر وملتهب بأجمل وأقوى الحفلات، وليلة أمس الخميس كان لجمهور منطقة الشرقية لقاء مع النجمة رحمة رياض، ضمن حفلات “فوّرها”.

برعاية شركة 4M يترأسها السيد حمزة ناصر، وبالتعاوان مع شركة 360 Live شهد مسرح إكسبو دمّام ضهران Dammam Dhahran Expo مساء أمس الخميس 16 سبتمبر ليلة تلألأت فيها رحمة رياض، التي تلتقي بالجمهور السعودي للمرة الثانية، حيث سبق ووقفت أمام جمهور جدّة على المسرح العريق Jeddah Super Dome ضمن حفلات صيف جدّة.

وكما جرت العادة، كان في استقبال رحمة رياض وفد من شركة 4M و360 Live، حيث وجّهت رحمة تحية الى جمهور الشرقية معربة عن جهوزيتها للقائهم، كما شكرت الهيئة العامة للترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفرصة الجميلة، ووجّهت الشكر أيضاً الى شركة 4M و360 Live.

ومع إستعداداتها للقاء جمهور الشرقية، غرّدت النجمة العراقية رحمة رياض على حسابها الخاص تويتر تسأل الجمهور عن أغانيهم المفضّلة، تحت شعار “يللا نفوّرها”.

تألّقت رحمة رياض بإطلالتها وأطربت الجمهور بباقة من أجمل أغانيها منها “الكوكب” و “وعد مني” وغيرها في سهرة نفذت تذاكرها مباشرةً عقب طرحها.

يُذكر أن حفلات “فوّرنا” من تنظيم شركتا 4M و 360 Live تُقام تحت تشدّد والتزام التدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الإجتماعي، حرصاً على السلامة العامة وسلامة الجمهور.