حمادة هلال: أشعرُ بالخوف من “المداح 2”.. وأُحضِّر لفيلم سينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري حمادة هلال عن شعوره بالخوف تجاه تقديم جزءٍ ثانٍ من مسلسل “المداح”، الذي قدّمه في الموسم الرمضاني السابق.

وقال حمادة هلال، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”: “حتى الآن لا أعلم إذا كان سيتم تقديم جزء ثانٍ من مسلسل المداح أم لا، ولكن لديَّ أمل كبير في تقديم جزء ثانٍ”.

وتابع: أشعرُ بالخوف من تقديم جزء ثانٍ له؛ لأن نجاح الجزء الأول كان كبيراً جداً، فقد كُرمت عليه أكثر من ٧ مرات، وإذا تم الجزء الثاني سوف أتجوّز نسرين طافش خلال الأحداث”.

وأكد: “أغنية (أم أحمد) قد سجلتها منذ عامين؛ لأنها كانت إعلاناً بدلاً من أغنية (اشرب شاي)، ولكن تم تأجيلها بسبب طرح (اشرب شاي)، بالتالي كل ما يزعم أنني اقتبست فكرة الأغنية من فيديوهات (أبو أحمد) الذي يُقدّمها الفلونسر المصري غير صحيح”.

وأشار: “أُحضِّر لفيلم سينمائي منذ فترة، ولكن خطوات العمل فيه بطيئة؛ لأن السينما اختلفت عن زمان، وأوعدكم بفيلم جديد عن السينما، وأيضاً أُحضِّر لأغنية سينجل أطرحها قريباً”.