نجوى كرم في جرش الأكثر تداولاً.. هاشتاغ الحفل ترند عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم للقاء جمهورها في الأردن وتحديدًا في مهرجان جرش الذي تعود إليه هذا العام بحفل ضخم تحييه في 23 سبتمبر الجاري.

وعبّر عدد كبير من محبّي شمس الغنية اللبنانية” عن حماسهم للقائها ضمن فعاليات مهرجان جرش لصيف هذا العام، فتصدّر هاشتاغ “نجوى كرم في جرش” الترند على موقع “تويتر” في الأردن، ولبنان، والجزائر، والعراق وذلك قبل أسبوع من موعد الحفل المنتظر.

وكانت نجوى كرم قد استرجعت، عبر حسابها على “تويتر”، ذكرياتها مع مهرجان جرش الغنائي، وعبرت كرم عن حماسها للقاء جمهورها في الأردن، بنشرها ملصق حفلها القادم، وعلقت قائلة: “اشتقنا للأردن وشعبها.. موعدنا بـ23 أيلول بمهرجان جرش لنسترجع أحلى ذكريات النجاح والفرح بوجودكن”.

ومن المتوقع أن تقدّم نجوى كرم أمام جمهور مهرجان جرش باقة من أجمل أغنياتها بالإضافة إلى أغنيتيها الجديدتين “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، و”ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.

الجدير ذكره أن أغنية “ساحر قلوب” تتصدّر منذ صدورها قبل أسبوعين قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “تيك توك” إذ حصد هاشتاغ “#ساحر_قلوب” ملايين المشاركات من المتابعين الذين عبّروا إعجابهم الكبير بالعمل.