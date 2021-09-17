شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وهشام عاشور × صورة بعد العودة من شهر العسل بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللى كريم مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، فى صورة جديدة بعد عودتهما إلى القاهرة عقب قضاء شهر العسل فى أمريكا، وظهرت نيللى وهشام فى القاهرة بصحبة أمير وجيه نجم الإسكواش السابق، والذى نشر الصورة عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "مرحبا بالعودة".

يأتى هذا فيما كشفت الفنانة نيللى كريم - فى وقت سابق - تفاصيل بداية تعارفها على زوجها نجم الإسكواش هشام عاشور، وزواجها المفاجئ منه، قائلة: "أول ما شافنى قالى مش عارف أنا عايز أتجوزك.. قلت له بتهزر؟ طيب استنى تعرفنى أكتر.. والموضوع ماكانش فى بالى خالص.. لكن الهزار قلب بجد"، لافتة إلى أن حفل زفافها تم تنظيمه سريعًا بحضور الأهل والأصدقاء من الدرجة الأولى.

وعن سر حيويتها وظهورها بشكل مرن خلال الرقص على المسرح بحفل الزفاف، قالت: "أنا كنت برقص فى الأوبرا باليه لأكتر من 3 ساعات فالموضوع بالنسبة لى سهل".

وقالت نيللى كريم، فى تصريحات تليفزيونية، عن فارق العمر بينها وبين هشام عاشور، "الحب ما فيهوش حسابات بصراحة، أول لما تبدأ تحسب وتقول وتهتم بكلام الناس بتقول إيه، هتتعب.. أنا دايمًا مع مقولة امشى مع قلبك امشى مع إحساسك"، وزواج الرجل من فنانة كبيرة ليس بالقرار السهل، مضيفة: "الراجل الشرقى اللى ياخد قرار زى ده، يكون راجل بمعنى الكلام وعنده ثقة عالية أوى مليون فى المية".

وتابعت: "هشام فيه ميزة، أى موقف بيقلبه لضحك وهزار، فعلًا الضحك بيطول العمر، ولما ناخد الأمور بطريقة فكاهية الحياة بتكون ألطف.. هشام فيه حاجات حلوة كتير، لكن أبرزها إن مفيش ملل، كل يوم فى حاجة جديدة ومغامرات جديدة وابتسامة جديدة".