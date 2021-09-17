شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى تتألق بعد غياب فى ذكرى بليغ حمدى على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الفعاليات الفنية التى تقام للاحتفاء برموز وإعلام الموسيقى والغناء تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة، الذين سطروا تاريخ الإبداع المصرى، مؤكدة أن الحفاظ على التراث والموروث الموسيقى والغنائى المصرى أحد أهم الأهداف الرئيسية للدولة، موضحة حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها على تنشيط الذاكرة الفنية للجمهور، وأضافت أن بليغ حمدى يُعد عبقرية موسيقية خالدة ونجح فى خلق أعمال شكلت جزءًا من وجدان الجمهور المصري والعربى، مشيرة إلى عودة الفنانة عفاف راضى للساحة الغنائية، حيث إنها قيمة كبيرة للفن، كما أنها حرصت علي الصعود إلى خشبة المسرح لتهنئتها على عودتها للغناء وظهورها بعد فترة غياب بكامل لياقتها الفنية، متابعة أن صوتها ولد من رحم جيل العمالقة ويعد امتداد لهم ودليلا ومرشدا للاجيال الجديدة للحفاظ علي الاصالة والرقي والهوية .

جاء ذلك أثناء حضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى وشهدت عودة المطربة الكبيرة عفاف راضى للساحة الغنائية علي مسرح النافورة بمصاحبة الاوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو سليم سحاب في حفل عنوانه الاصالة والرقي رافعا لافتة كامل العدد .

وكان الحفل قد بدأ الجزء الأول منه بمشاركة المطربين ياسر سليمان ، محمد متولي ، رحاب مطاوع وعازف الكمان نادر انيس وتضمن باقة من اشهر الحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي والذي تالقت في الجزء الثاني منه عفاف راضى وشدت ب سلم سلم ، تساهيل ، كله في المواني ، جرحتني عيونه السودا ، قضينا الليالي ، ردوا السلام ، يمكن علي باله ، لمين يا قمر ، وحدي قاعده في البيت ، هوا يا هوا وعطاشي التى شاركتها ادائها ابنتها المطربة الشابة مى كمال ، اما الفاصل الاول تضمن اغانى الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود ، ألف ليلة وليلة الى جانب موسيقى بعيد عنك .