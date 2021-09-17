شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطلب الدعاء لـ كريم فهمى ويؤكد: مشكلة قوية فى الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب رامى جمال أن حالة صديقه الفنان كريم فهمى حرجة وطلب من محبيه الدعاء له، ونشر بوست عبر صفحته "تويتر" قائلا: كريم يعانى من مشكلة فى الرئة ويحتاج لدعوات محبيه".

وتابع رامى جمال قائلاً: "أخويا الغالى كريم أنت قوى أنا عارف وأنا وكل اللى بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتى بمشكلة فى الرئة قوية يارب ما نشوفش فيك وحش أبدا".

يذكر أن الحالة الصحية للفنان كريم فهمى أصبحت بها تحسن بطىء بعد إصابته بجلطة فى الرئة خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج، ويواصل الفريق الطبى إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية من أجل إذابة الجلطة، وبعد ذلك سيغادر المستشفى لقضاء فترة نقاهة فى منزله.

وكانت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، قد نشرت أمس صورة للفنان كريم فهمى وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات، عبر خاصية ستورى إنستجرام، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية، أدت لنقله للمستشفى على الفور، وعلقت على الصورة قائلة "إن شاء الله تعدى على خير وتقوم بالسلامة".