شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معاناته منها.. أحمد زاهر ينجح فى إبراز خطورة التريندات فى "كدبة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النجم أحمد زاهر فى إبراز قضية ترندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين خلال حدوتة "كدبة كبيرة"، من الموسم الثانى ضمن قصص مسلسل "ورا كل باب"، وحقق نجاحا جماهيريا لملامسته قضية مهمة وهى عن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم من خلال منصات التواصل الاجتماعى.

وفى أحداث حكاية "كدبة كبيرة" لـ أحمد زاهر يجسد دور "يحيى"، ممثل مشهور اتهم بالتحرش خلال الأحداث، وخلال الحلقة الأخيرة والخامسة من الحدوتة في مداخلة هاتفية تحدث الشاب "لؤي" عن امتلاكه لأدلة ضد "يحيى" وسمع ضابط الشرطة حديث هذا الشاب وأمر بألقاء القبض عليه.

وحذر "جمال" ابن عمه "يحيى" من أهالي البلد لأنهم غاضبون منه بسبب كل ما يقال عنه، وطلبت "فاطمة" منه أن يصور فيديو ويحكي لجمهوره ما حدث، في البداية رفض وقال إن الجمهور لن يصدقه، لكن في النهاية اقتنع بالأمر. وصدق الجمهور كلام "يحيى" أحمد زاهر وبدأت حملة تعاطف معه وتصدر هاشتاج يحيى أبو المجد بريء مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهرت الممثلة الشابة "سارة" وشهدت بما تعرفه وما حدث في بروفات الفيلم. وفى نهاية الحدوتة اعترف "لؤي" في التحقيقات أنه لا يعرف "يحيى" ولم يلتق به من قبل وكل ما فعله هو محاولة للشهرة واستغلال التريند، وبعدها بدأ التحقيق مع مؤلف الفيلم واعترف بكل شيء وكذلك المنتج قال الحقيقة. وأجرى "يحيى" مداخلة هاتفية مع أحد البرامج بعد ظهور الحقيقة وقال إن هذه الأزمة ساعدته لاكتشاف طريق جديد لحياته، ووجه الشكر لأسرته لوقوفهم بجانبه، كما أعلن عن زواجه وأنه سيأخذ إجازة ليعيش مع أهله في البلد ويرتاح من كل شيء.

وشارك في بطولة حكاية "كدبة كبيرة" أحمد زاهر ويظهر في دور فنان مشهور يدعى "يحيى أبو المجد"، هنادي مهنا ابنة عم "يحيى" وتدعى "فاطمة"، وإيمان سلامة ممثلة تدعى "لارا"، محمد ناصر، عماد رشاد المنتج "شعراوي"، رضوي جودة، فتوح أحمد، تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.