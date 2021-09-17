شكرا لقرائتكم خبر عن "كدبة كبيرة" مسلسل يفضح مروجى الشائعات بغرض التريند ويوضح الأمور للمشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير اقتنصته حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" طوال فترة عرضه على مدار الأيام الماضية على شاشة قناة الحياة، حيث نجح العمل فى توعية الشارع المصرى بأمور عديدة ربما يجهلها كثيرون بخصوص شائعات السوشيال ميديا وكواليس اختلاق الكثيرون لها لا لشىء سوى الوصول إلى التريند وتحقيق أكبر كم من المشاهدة ولو على حساب السُمعة.

التريند أهم من العمل

فخلال العمل يظهر أحمد زاهر بشخصية الممثل الذى يحاول البعض إقناعه بأهمية التريند ولو على حساب المشروع السينمائى الذى يقوم ببطولته، وذلك خلال أحد المشاهد التى أبرزت الأمر بصورة كبيرة أثناء التوقيع معه لبطولة عمل، لتخبره شركة السوشيال ميديا وقتها بأنه عليه عمل فرقعات ولو بالكذب من أجل الترويج للعمل.



احمد زاهر مسلسل كدبة كبيرة

المسلسل الذى يشارك فيه مجموعة من النجوم مثل أحمد زاهر وهنادى مهنا، والذى جاء اسمه ملائماً لموضوعه "كدبة كبيرة" لاقى حالة كبيرة من النجاح بمجرد عرضه، ونجحت من خلال الشركة المتحدة فى إرسال رسالة إلى المشاهد ليعلم به الكثير من الأمور التى يجهلها وربما تشغل السوشيال ميديا في كثير من الأحيان، إلا أنها في النهاية لا تقم على شيء سوى مكسب من يقوموا بها ويختلقوها فقط.