مصري يقتل والده ويعيش مع جثته يومين.. والسبب صادم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 02:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قتل شاب في العقد الثالث من العمر والده بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة في مصر.

ورد بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم يفيد بعثور سيدة على جثة شقيقها القعيد (46 عاماً) والذي كان يقيم مع ابنه الوحيد بعد وفاة زوجته.

واتهمت السيدة نجل المتوفى بقتل والده، لأنه كان دائم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب لمعاتبة الضحية للمتهم على إدمانه المخدرات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الضحية مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وعلى جسده آثار تعذيب بمختلف أنحاء جسده.

وتبين اختفاء نجله المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، غير إن قوة من المباحث ضبطت المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه تخلص من والده بسبب معاتبته له على إدمانه المخدرات.

وأضاف أنه أمسك بزجاجة وذبح والده القعيد وعاش مع جثته يومين.

أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.