إليكم نتائج قرعة دور الثمانية في بطولة آسيا لكرة القدم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 02:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت منذ قليل، اليوم الجمعة، نتائج قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأهل إلى دور الثمانية كل من: الوحدة (الإمارات)، النصر (السعودية)، بيروزي (إيران)، الهلال (السعودية)، تشونبوك (كوريا الجنوبية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، ناجويا جرامبوس (اليابان).

وأسفرت القرعة بحسب وكالة “رويترز” عن الآتي:

الوحدة (الإمارات) أمام النصر (السعودية).

بيروزي (إيران) أمام الهلال (السعودية).

تشونبوك (كوريا الجنوبية) أمام أولسان (كوريا الجنوبية).

بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية) أمام ناجويا جرامبوس (اليابان).

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق، عن إقامة مواجهات دوري أبطال آسيا من مباراة واحدة ابتداءً من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة.