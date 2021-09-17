أحمد فهمي وهنا الزاهد في فيديو طريف: “فلستيني”.

كتب امير فتحي في الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:50 مساءً - شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، مقطع فيديو طريف عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام، جمعها بزوجها الفنان احمد فهمي.

ويظهر الثنائى، في الفيديو، خلال تواجدهما إلى أحد الأماكن، حيث قالت خلاله: “انهاردة واخدة أحمد افسحه واجيبله اللى هو عايزه”، ليرد: “إنتى فلستينى وفلستى الكارت”.

يأتى هذا بعد أيام قليلة من حوار ساخر آخر دار بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، على بوست كتبته عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، حيث كتبت: “الحمد لله على كل شىء”، ليدخل فهمى فى التعليقات ويكتب ساخرًا: “فى إيه يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟”.

وسرعان ما ردت الزاهد على تعليق فهمي الذي حصد ما يقارب الألف إيموجي ساخر قائلة: “يبني بقي”، ليدخل الفنان محمد كيلاني في التعليق ويكتب “إللى هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة، هارش”، ليشارك عدد من أصدقائهم في التعليقات بشكل ساخر.

وسرعان ما تداول عدد من متابعيهم التعليقات الساخرة بينهما كالعادة عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المتخلفة، والتي اشتهر بها الثنائي.