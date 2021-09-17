شيماء سيف تسخر من “الدايت” بفيديو عفوي.. ونجمات الفن ينفجرنَّ بالضحك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت الفنانة الكوميدية المصرية شيماء سيف من “الدايت”، وذلك من خلال مقطع فيديو عفوي نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”، وذلك بطريقة كوميدية لفتت انتباه الجمهور وعدد كبير من نجوم الفن.

وظهرت شيماء في الفيديو الذي اقترب من تحقيق مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره، وهي تحمل في يدها أحد المشروبات الغازية التي تُفسد النظام الغذائي، وتُعتبر من المحظورات كونها تتسبب في زيادة الوزن.

وحملت شيماء في اليد الأخرى “تفاحة” لتُعبر بها عن الطعام الصحي الذي يجب اتباعه؛ إذ كانت تنظر إلى “التفاحة” بعفوية وبصوت طفولي وتقول “no”، وتنظر للجانب الآخر لـ “المياة الغازية” وتضحك بفرحة تعبر فيها عن حبها لها.

وعلقَّت شيماء على الفيديو بإيموجي “قلب” وقطعة شيكولاته، ليتفاعل نجوم الفن مع الفيديو الكوميدي، بينما انفجرت النجمات بالضحك وعلَّقوا عليه؛ إذ قالت النجمة روجينا: “ارحمينى بموت” مع إيموجي “ضحك”، وردت عليها شيماء سيف: “وأنا مالي يا لمبي”.

بينما كتبت الفنانة ياسمين رئيس، قائلةً: “اتفرَّجت عليه 100 مرة”، لترد عليها شيماء تقول: “عشان أنتِ حبيبتي”، فيما علَّقت كل من الفنانة منى زكي، وزينة، ودينا فؤاد ومي سليم وملك زاهر وليلى زاهر، بالضحك على الفيديو.

وتُشارك شيماء حالياً في تصوير مسلسل “الجار للجار”، فيما كان آخر عمل درامي لها المسلسل الكوميدي “في بيتنا روبوت” وشاركها البطولة الفنان هشام جمال، دلال عبدالعزيز، ليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة.