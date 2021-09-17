إدوارد يستعد لتصوير فيلم سينمائي ويُحضِّر لأغنية “سينغل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان المصري إدوارد عن سعادته المبالغة بتكريمه أكثر من مرة على الأعمال التي قدَّمها خلال الفترة الماضية.

وفتح إدوارد قلبه في تصريحات صحفية للحديث عن سبب نجاحه، وخسارة وزنه، وسر نجاح مسلسل “لؤلؤ”، وحصوله على أعلى نسبة مشاهدة على السوشيال ميديا، والأعمال الفنية التي يُحضِّر لها خلال الفترة المقبلة، وحفلاته الغنائية.

وقال إدوارد: “السبب في نجاحي هو اجتهادي على كل دور أُقدّمه، رغم الصعوبات الكثير التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، إذ إن هذا الفيروس جعل أجواء التصوير مليئة بالتوتر والخوف”.

وأضاف: “سرّ نجاح لؤلؤ هو وجود المخرج محمد سامي؛ لأنّه كتب كل شخصية في المسلسل تُشبه شخصية الفنان الحقيقية، والدليل أن شخصيتي في (لؤلؤ) استوحاها من شخصيتي الواقعية، فأنا كانت لديَّ فرقة موسيقية وكنتُ مديراً لهذه الفرقة مثلما شاهدتم في (لؤلؤ)”.

وأكد: “لا أعلم إذا كان هناك جزء ثانٍ من مسلسل (لؤلؤ) أم لا، ولكن أتمنى أن يتم تقديم جزء ثانٍ”.

وأوضح: “أستعد لتصوير فيلم سينمائي من إنتاج هشام عبد الخالق، وإخراج علي إدريس وتأليف زينب عزيز، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمه”.

وتابع: “بإقامة حفلة غنائية في الساحل أعلن عودتي للوسط الغنائي بعد فترة طويلة من الغياب، وأستعدُ لإحياء حفل غنائي مع المطرب اللبناني عاصي الحلاني الأسبوع المقبل، كما أنني أُحضِّر لأغنية سينجل مع المنتج وليد منصور، سيتم طرحها قريباً”.