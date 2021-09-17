هند البلوشي تُهاجم وتتوعد بسبب علي يوسف.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّت الفنانة الكويتية هند البلوشي هجوماً حاداً على متابعيها؛ بسبب تلميح البعض بوجود حنين لطليقها السابق المطرب العراقي علي يوسف، لمجرد سماعها أغنية “ما انكتبنا لبعضنا” للمطرب السعودي عبد العزيز المعني.

ووثّقت البلوشي مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، ردّت فيه على من يُلِّمح لها بهذا الموضوع، الذي وصفته بـ”المنهي والقديم”، ولا تُحبُّ الحديث فيه مرةً أخرى.

وعلَّقت الفنانة الكويتية قائلةً: “إلى متى كل ما أنشر شيئاً تربطونه بمواضيع على مزاجكم أنتم، لا تفسرون وتحللون الأمور مثل ما تريدون، وأنا عندما أنشر تلك الأغنية كانت على كيفي ومزاجي إني أسمعها، لماذا هذا الحديث الزائد؟ لماذا تلك الحوارات؟”.

وأضافت البلوشي مهددةً متابعيها وكل من ينشر كلاماً لا يخصها: “كفوا عن هذا الأمر؛ لأنّ من هنا ورايح، أيِّ شيء يُنشر عن هند البلوشي ليس عن لساني، أو ليس حقيقي، سوف أبدأ أفعل مشاكل، لأني لا أُحب أن أحد يحكي كلاماً ليس كلامي”.

كما نشرت منشوراً: “تعلمتُ أن أُفارق الشيء الذي لا يُعطيني قيمتي حتى لو روحي كانت متعلَّقة به”.

وفي وقتٍ سابق، استعانت الفنانة الكويتية بكلبِها للحديث عن قضية الوفاء، حيث نشرت صورةً لها عبر حسابها في “انستغرام”، وهي تُدلل كلبها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “لا تبحث عن الوفاء عند جنس بشر، في زمن بات فيه الوفاء عند الكلاب يقتصر”.

وربط العديد من المتابعين حديث هند البلوشي عن الوفاء بأزمتها مع الفنان العراقي علي يوسف، الذي أنكر زواجهما في وقتٍ سابق، وأعلن في بث مباشر عن طلاقها بـ”الثلاثة”، حيث تفاعلت متابعة بقولها: “تقصد علي”، وأضاف متابع: “شلون ضحك عليج علي يوسف”، وعلَّقت متابعة: “تقصدين لولو أكيد”، واتفقت معها متابعة رابعة قالت لها: “بهذا الزمن ماكو وفاء عند البشر أحسنتِ الكلام”.