هذا ما قاله محمود نصر عن مشاركته في “60 دقيقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم السوري محمود نصر عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مصري بعنوان “60 دقيقة”، وذلك مع عرض أولى الحلقات أمس الخميس، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال محمود نصر، في بيان صدر بالتنسيق مع الشركة المنتجة للعمل، إنّ مشاركته في عمل مصري لا يُمثل له صعوبةً، مبيناً أنَّها خطوة تُضيف له الكثير.

واستشهد “نصر” بوجود عددٍ كبيرٍ من الفنانين كانت انطلاقتهم من مصر، لافتاً إلى أنّ العاصمة القاهرة شكَّلت لبعض نجوم الفن محطةً مفصليةً في تاريخهم الفني.

وعقّب بأنَّ العملية الفنية في مصر تشهد حالة كبيرة من التطور بكافة الأشكال، مشددةً على أنّ هذه الساحة تُضيف لكل فنانٍ، وتُشكّل علامة فارقة في مسيرته.

وبيّن “نصر” أنّ عنصر النجاح له عامل كبير بالفنان نفسه، معقبِّاً بأنَّ أيّ ممثل عليه الاجتهاد في كل تفاصيل الدور، وأشار إلى أنه لم يجد صعوبةً في إتقان اللهجة؛ لأنها تُعدُّ بالنسبة له من تفاصيل تجسيده الدور الذي يقدّمه.

وأشار محمود نصر إلى أنّ مسلسل “60 دقيقة” يتطرق لقضايا لم يُسبق التطرق لها بنفس الشكل من قبل، مبيناً أنّ الدراما محاكاة للحياة، ومن هذا المنطلق يتم تقديم موضوع نوعي بطريقة درامية تحترم عقل المشاهد، وتُضيء له أماكن لم يكن يتنبه إلى وجودها في ذهنه سابقاً.

وأوضح أنّ المشاهد سيتفاجأ مع توالي الحلقات بمناقشة قضية شائكة في عالمنا العربي، مردفاً أنّه يُجسِّد شخصية “أدهم” في العمل، ومضى قائلاً: “سيتعرض أدهم إلى مأزقٍ يترتب عليه مواجهته وسط أجواء من الغموض المغلفة بالتشويق”.

في السياق نفسه، نشر محمود نصر عبر خاصية “استوري” في “انستغرام”، حديثاً بين مريم أحمدي وإحدى المتابعات التي سألتها عن رأيها فيه، فقالت: “شهادتي مجروحة، محمود نصر بعيداً عن الشطارة والفن فهو رجل محترم جداً، قارئ جيد جداً ومثقّف وبيحب شغله وبيحب الناس”.

وترك محمود نصر، تعليقاً على حديث مخرجة مسلسله “60 دقيقة” قائلاً: “تشرفتُ بالتعاون معاكِ يا مريم.. أشكركِ على هذه التجربة الخاصة وعلى شغفكِ بالشغل واهتمامكِ بالتفاصيل.. شكراً من القلب صديقتي الرائعة، اتمنى لك النجاح في تجاربكِ القادمة”.

يُذكر أنّ مسلسل “60 دقيقة” من بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، شيرين رضا، سوسن بدر وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد عبية وإخراج مريم أحمدي.