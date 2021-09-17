بعد ظهور براءته.. أحمد فلوكس يهدّد باللجوء الى القضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهدّد ويتوعد المؤسّسات الصحافية التي لم تنشر قرار براءته، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إزعاج رجل أعمال”.

وقال فلوكس في الفيديو: “أنا بحترم كل المؤسسات اللي موجودة والقضاء المصري العادل واللي بيثبت إنه عادل واللي فات مكنش حقيقي، وكل المؤسسات الصحفية الموجودة واللي نشر أحكام قضائية كانت في حقي، سواء كانت غيابية ومكنتش حقيقية واللي انتشرت بالشكل ده، أعتقد من المهنية أنه كمان مع كل خبر براءة أنهم ينزّلوه، خاصة أن الخبر نزل على كل المواقع الصحفية داخل مصر وخارجها”.

وأضاف: «في ناس تعمدوا مينشروش بنفس القوة هستخدم حقي القانوني تجاه أي صحفي أو رئيس تحرير أو جريدة أياً كان الموقع تابع لإيه أو قوته، أنا مبسبش حقي نهائي، أتمنى تكون رسالة مفهومة وليس عداء، كفاية اتّقوا ربنا أنا بحترم الناس وفضلت ساكت».

يُذكر أن أحمد فلوكس كان قد أعلن براءته من تُهمة “إزعاج رجل أعمال”، حيث نشر عبر “فيسبوك”: “بسم الله الرحمن الرحيم، رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائماً أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم، أول رد من الله عز وجل لكل من تعمّد تشويه صورتي في أول قضية معروفة إعلامياً بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال”.