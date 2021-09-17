شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان تستعيد ذكريات بطولاتها الرياضية فى الباليه المائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة إنجى وجدان ذكريات مشاركتها بفريق الباليه المائى، خلال فترة طفولتها وشبابها، ونشرت مجموعة صور مع عدد من زملائها بالفريق، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وقالت فى تعليقها على الصور: "أيام الباليه المائى.. صباحكم فل"، فيما لاقت الصور إعجاب متابعيها فور نشرها.



تدوينه انجي وجدان



أنجي وجدان مع أصدقائها



انجي وجدان أثناء أداء عروض الباليه المائى مع زملائها

وكانت الفنانة إنجى وجدان، قالت خلال لقائها مع قناة الحياة عبر برنامج لايت شو، إن مقولة "حبى نفسك زى ما أنتى ليس المقصود بها أن تظل الفتاة تخينة زى ما هى"، وإنما هى وسيلة لحب النفس وعدم الدخول فى الاكتئاب ثم البحث عن نظام غذائى لتقليل الوزن لأنه من غير المنطقى أن أخسر وزنا وأنا مكتئبة بسبب عدم القدرة على الحركة أو ارتداء ملابس مناسبة وغيرها من الأمور التى يعيقها الوزن الزائد".



انجي وجدان تحمل كأس إحدى البطولات



انجي وجدان وزملائها فى فريق الباليه المائى

واستقبلت إنجى وجدان مولودتها الثانية نازلى الوتيدى، شهر نوفمبر الماضى ونشرت صورتها من غرفة العمليات عبر حسابها بموقع إنستجرام، وسط العديد من التهانى من جمهورها وعدد من الفنانين وكتبت قائلة: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله اليوم بابنتى نازلى الوتيدى بارك الله فيها".

وتستعد إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدأ مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.