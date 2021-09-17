شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلة دلال عبد العزيز تكشف فى حوار نادر تأثير المرض عليها: عرفت أصدقائى الحقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مؤشرات البحث على موقع جوجل مؤخراً، بالتزامن مع مرور 40 يوما على وفاتها، وذلك بعدما آلمت الكثيرين بخبر وفاتها ممن صدموا بالخبر بعدما كانت واحدة من أبرز النجمات ممن لهن باع كبير سواء فى السينما والدراما بجانب المسرح أو حتى مع قيمتها الكبرى كإنسانة دوماً ما وقفت بجانب زميلاتها بأصعب الظروف.

دلال عبد العزيز تتطرق لفترة مرضها

وخلال حوار نادر لـ دلال عبد العزيز مع الإعلامية هالة سرحان فى وقت سابق، تطرقت لفترة مرضها وملازمة الفراش بسبب الانزلاق الغضروفى الذى ألم بها، لتؤكد تأثير ذلك عليها.

دلال عبد العزيز : عرفت مين أصحابى وغربلتهم وقربت لربنا أكتر

وأضافت دلال عبد العزيز أنها خلال تلك المحنة اقتربت من الله أكثر، وكانت خائفة لدرجة كبيرة لأن يكون ذلك مقدمة لشلل قد يلم بها، كما كشفت أنها علمت أصدقاءها الحقيقيين قائلة: "عرفت من صوت ناس بيطمنوا عليا إنهم بيكلمونى لغرض الكلام فقط، علشان لما أقوم يبقوا كلمونى، وعرفت الفرق".

إيمى سمير غانم تدعو لوالديها

من ناحية أخرى واصلت النجمة إيمى سمير غانم استغلالها للوقت فى الدعاء الدائم لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز ، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لرحيل والدتها وقبل 4 أشهر على ذكرى وفاة والدها.

وبعد أن نشرت إيمى، فى وقت سابق أمس، صورة لوالديها التقطت بالأبيض والأسود، عادت ونشرت فيديو عبر ستورى حسابها على انستجرام، يظهر صورة جمعت والديها أمام البيانو، صحبتها بالآية القرآنية "ﻭَﻗُﻞ ﺭَّﺏِّ ﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﺭَﺑَّﻴَﺎﻧِﻲ ﺻَﻐِﻴﺮًﺍ".