شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد ممازحة أحمد فهمى خلال "الشوبينج": بفسحه.. والفنان يرد: فلستينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد فهمى مواقفه الكوميدية وحوارته الساخرة مع زوجته النجمة هنا الزاهد، حيث نشرت هنا عبر خاصية ستورى إنستجرام فيديو قصير يجمعهما، ويظهر الثنائى خلال توجههما إلى أحد الأماكن بالخارج، وتقول خلاله: "انهاردة واخدة أحمد افسحه واجيبله اللى هو عايزه"، ليرد: "إنتى فلستينى وفلستى الكارت".



هنا الزاهد وأحمد فهمى



هنا واحمد

يأتى هذا بعد أيام قليلة من حوار ساخر آخر دار بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، على بوست كتبته عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، حيث كتبت: "الحمد لله على كل شىء"، ليدخل فهمى فى التعليقات ويكتب ساخرًا: "فى إيه يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟".

وسرعان ما ردت الزاهد على تعليق فهمي الذي حصد ما يقارب الألف إيموجي ساخر قائلة: "يبني بقي"، ليدخل الفنان محمد كيلاني في التعليق ويكتب "إللى هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة، هارش"، ليشارك عدد من أصدقائهم في التعليقات بشكل ساخر.

وسرعان ما تداول عدد من متابعيهم التعليقات الساخرة بينهما كالعادة عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المتخلفة، والتي اشتهر بها الثنائي.

ويعرض حاليًا للنجم أحمد فهمى فيلم "العارف" في السينمات، ويظهر فى العمل بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بأدوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.