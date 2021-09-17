شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع وأحمد أمين يقدمان عرضاً مسرحياً استعراضياً على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الثقافة من خلال البيت الفنى للمسرح تحت قيادة مدير عام فرقة المسرح القومى النجم إيهاب فهمى من أجل إنتاج أضخم عرض استعراضى غنائى كوميدى يتم عرضه فى عيد الفطر المقبل، وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة، ليكون بمثابة عرض عالمى.

وسيكون العرض المسرحى من بطولة النجمين حنان مطاوع، وأحمد أمين بالإضافة إلى الفنان القدير د.أحمد حلاوة وياسر الطوبجى ونخبة من نجوم المسرح القومي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، عن رائعة برنارد شو بيجماليون.

من ناحية أخرى تستعد فرقة المسرح القومى لتقديم مسرحية "فى انتظار بابا" أول أكتوبر المقبل، ويستمر عرضها لمدة شهر، حسبما أكد الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365"، موضحًا أن البروفات تجرى على قدم وساق هذه الأيام.