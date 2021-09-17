شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة كريم فهمى الصحية بعد إصابته بجلطة فى الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية للفنان كريم فهمى بعد إصابته بجلطة فى الرئة خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج، ويواصل الفريق الطبى إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية من أجل إذابة الجلطة، وبعد ذلك سيغادر المستشفى لقضاء فترة نقاهة فى منزله.

وكانت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، قد نشرت أمس صورة للفنان كريم فهمى وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات، عبر خاصية ستورى إنستجرام، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية، أدت لنقله للمستشفي على الفور، وعلقت علي الصورة قائلة "إن شاء الله تعدى على خير وتقوم بالسلامة".



كريم فهمى

وعاد كريم فهمى من مدينة أبو ظبى الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع "إنستجرام" ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبو ظبى وعلق قائلا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".

وأعلن كريم فهمى مؤخراً عن استعداده لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى عرض مؤخرا فى السينمات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.