"فكرت في فك الأسحار مرتين".. 21 تصريحا لـ فيفي عبده ببرنامج "السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في الجزء الأول لها ببرنامج "السيرة" المعروض عبر قناة "DMC"، حيث كشفت خلال اللقاء عن تفاصيل عديدة في حياتها لأول مرة.

ونرصد لكم أبرز تصريحاتها بالحلقة في السطور التالية:

- اسمها الحقيقي "عطيات" وأسمتها والدتها بهذا الاسم لأنها اعتبرتها عطية من الله.

- "والدي كان يعمل مترجمًا وكان يترجم 7 لغات".

- "لما أبويا أتجوز على أمي بقيت هي الست والراجل، وكان قلبها بيتقطع علشان ست خدت منها أبويا".

- "أمي كانت بتضربنا أنا وأخواتي بالكرباج السوداني".

- "في مرة كنت راجعة فيها من برة، لقيتها ضاربة أختي ومكتفاها، واضطريت أفك أختي، فخدت حتة علقة مع إني كنت طيبة أوي مش نمرودة أي حاجة بقبل بيها".

- "أمي ما كنتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا".

- "لحد ما اتجوزت، كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها".

- ترتيبي الخامس بين 6 أخوة من أمي، وأبويا أنجب 6 أطفال من الزوجة الأخرى.

- "والدي لم يُطلق والدتي، ومامتي فضلت على ذمة أبويا لحد ما مات، ومات صغير في السن".

- "كنت مطلعة أمي تحج بالباخرة، ومكنش وقتها معايا فلوس، وكنت محضرة الفلوس اللي تقدر تودي أمي الحج، وفجأة لقيت أبويا داخل عليا بيقولي (كدة هان عليكي تخلي أمك تحج وأنا لأ.. قولتله إزاي أنا محضرالك الحج مع أمي)، ومكنش معايا فلوس وقتها، ومعرفش عرفت أدبر الفلوس دي إزاي، وكنت بشتغل ليل ونهار عشان أدبر الفلوس".

- "أبويا كان راجل طيب جدا وقمر أوي، وكان بيتخطف من الستات من جماله، وكان من الشدة بتاعته يمسكني من وسطي ويرفعني وينزلني بإيده، وكان بيمسك الفضة ويطبقها بإيده ".

- "أمي من غيرتها على أبويا وحبها ليه، كانت بتمسكله هدومه تقطعها، بس كان بينهم أدب وعمر أبويا ما مد إيده على أمي".

- "هربت من المنزل وأنا عندي 12 سنة عشان أشتغل راقصة".

- "مروحتش جنازة مرات أبويا، واتصلت بأخواتي وقدمت لهم العزاء".

- "واحدة صاحبتي أعرفها قالتلي تعالي معايا نروح السينما وروحت معاها واتفرجت على أغنية (طلعت يا محلى نورها والبنات بترقص عليها)، ودي كانت أول مرة أدخل السينما، ومكنتش عاوزة أروح البيت من جمال السينما، ولما رجعت البيت، أمي ضربتني علقة جامدة".

- "أنا بخاف من الصراصير والفئران".

- "كان يوم أسود، يوم ما دخلت السوشيال ميديا، وأنا نفسي أبطلها بس بقيت مدمنة".

- "أبويا قبل ما يتوفى، طلب مني وصية وقالي عايز الـ 12 عيل حواليا، وعايز أمك ومرات أبوكي موجودين، وهما عمرهم ما اتقابلوا مع بعض قبل كدة، ومامتي وافقت بالعافية، وطول الوقت قبل ما يتوفي كان بيسأل عن الساعة ويقول (الساعة كام)، ووريته اللي كان عايزه وتوفى الساعة 5 الصبح".

- "فكرت في فك الأسحار مرتين، العمل الأول كانت السبب فيه احدى الكوافيرات والماكيرات، بسبب الغيرة، والأنا، في محاولة لعرقلة نجاحي ومشواري، كنت صغيرة ومشهورة، ورغم نجاحي، مشفتش عز في حياتي" .

- "بدأت أرقص وأخد 150 قرش، وكنت بدي لفردين الفرقة معايا كل واحد 25 قرش".

- "أول بدلة رقص ارتديتها، كانت سعرها 15 جنيه بالقسط، وأول مرة أقف ولابسة البدلة عشان أنا مش متعودة عليها حييت الموسيقيين بدل الجمهور".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

وأعلنت مؤخرا تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي، لقضاء عطلتها الصيفية، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".