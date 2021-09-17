أصالة تعايد نيكولا جبران بكلمات معبّرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

عايدت الفنانة السورية أصالة نصري المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران بمناسبة عيد ميلاده بكلمات مؤثرة.

وقالت أصالة: “صرلنا عمر سوا ومشينا ياما سوا ببلاد كتيره وولا مرّه كان هالإنسان إلّا حنون وأبّ وكريم ومُخلص ومُحبّ وغير هيك موهوب موهوب موهوب.. أوّل إنسان بشكي له ولمّا أفرح بيفرح لي وبيخاف عليي خوف الأبّ على بنته.. بيرسم لي أحلى لبسي وبيهتم بتفاصيلي وبينسى إسمه ومكانته ليطلّعني بأحلى صوره ويغرد لي طرف الفستان ولو شعره على جبيني بيحتار كيف بلطف يرتّبها برجع بشعري”.

وأضافت: “شكراً يا صديقي والسند على وجودك الغالي بحياتي وكل سنه ونحنا مع بعض بخير ونجاح وتوفيق وأيّام حلوه.. أكيد مارح قلّك قدّيش قلبي معلّق فيك وقدّيش إلك أنا ممنونه.. كلّ سنه وأنت المُبدع الفائق اللي ما حدا قدّه يا عالمي”.