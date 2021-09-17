بعد نشرها معلومات عن لقاح كورونا.. البيت الأبيض يسعى للحديث مع نيكي ميناج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ 58 دقيقة

أبلغت نيكي ميناج متابعيها البالغ عددهم 22 مليون على موقع “تويتر”، يوم الإثنين الماضي، أنها لم تحضر حفل “ميت غالا” السنوي مدينة نيويورك بسبب عدم تلقيها لقاح فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستتخذ قرار التطعيم حالما تشعر أنها أجرت بحثا كافيا عنه.

ثم أشارت نيكي ميناج في وقت لاحق في تغريدة أخرى إلى أن لقاحات كورونا تسبب الضعف الجنسي، وشاركت قصة لم يتم التحقق منها عن صديق لابن عمها في ترينيداد أصبح عاجزا بعد الحصول على جرعة (كوفيد-19).

لكن لم يتم إثبات وجود صلة بين لقاحات فيروس كورونا والعقم.

وفي هذا السياق، قال البيت الأبيض إنه عرض على ميناج، أن يوصلها بأحد أطباء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإجابة على أسئلة حول سلامة وفعالية لقاحات (كوفيد-19)، حسبما قالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ويتم تطعيم ما يزيد قليلا عن 54 بالمئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.