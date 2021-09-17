نجل داوود الشريان يوضح حقيقة وضعه الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطر محمد الشريان نجل الإعلامي السعودي داوود الشريان إلى نفي الشائعات التي طاولت صحة والده أخيراً، مؤكداً من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابه في موقع “تويتر” أنّ الأخير بخير.

ونشر الشريان الابن فيديوات ترصد نشاط والده خلال دهنه حائط حديقة منزله، وتعليمه أحفاده الرسم… وقال في تدوينة قصيرة: “نمط الحياة الجديد للوالد والذي الحمد لله ساهم في انقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي. ولله الحمد هو بصحة وعافية وما يتم تداوله غير صحيح”.

كما استعان بتغريدة لرجل الأعمال والكاتب علي الشهابي، جاء فيها: “أخي العزيز داوود الشريان أصبح شخصاً آخر، وبات رشيقاً، وشرَّفني في المزرعة، الأسبوع الماضي، وغمرنا بنصائحه الصحية والرياضية، خاصة في أساليب تخفيف الوزن، ومنها المشي 10 آلاف خطوة يومياً، ومن الواضح أن أبا محمد أصبح مرجعاً في هذه الأمور”.

وكانت الشائعات قد انطلقت حول صحة الشريان الأب إثر ظهوره في صورة مع النجم السعودي ناصر القصبي، بنحافة مفرطة.