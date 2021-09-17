نيللي كريم ترد على انتقادات فارق العمر بينها وبين زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الانتقادات التي طاولتها إثر زواجها من لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور، خرجت الفنانة المصرية نيللي كريم لتردّ على تلك الانتقادات بسبب فارق السنّ بينها وبين زوجها، خاصة أنه الزواج الأول لعاشور، والثالث لها.

وقالت نيللي كريم خلال اتصال هاتفي مع برنامج “ET بالعربي” في أول حديث لها بعد زواجها: “الحب مفهوش حسابات أول ما تبدى تحسب وتهتم بكلام الناس، هيجيلك هلع، أنا بمشي بمبدأ امشي مع قلبك وإحساسك وهو توفيق من ربنا”.

وأضافت: “قرار مش سهل لأي راجل إنه يتجوز من نجمة، خاصة لو راجل شرقي، وده بيحصل لما يكون الراجل عنده ثقة زايدة في نفسه مليون في المية، والناس تقول اللي عاوزة تقوله، أهم حاجة إني مبسوطة وسيب الكلام للناس”.

وكشفت كريم أيضاً عن سر السعادة التي تعيشها بعد زواجها، وهو ما بدا واضحاً في حديثها، إذ قالت: “هشام فيه ميزة بصراحة مش عاوزة أتكلم عليه كتير، لكن كل موقف بيقلبها بضحك وهزار، والضحك بيطوّل العمر، لمّا كل حاجة بناخدها بطريقة فكاهية الحياة بتكون ألطف”.

كما كشفت عن أفضل ميزة تحبّها في زوجها، قائلةً: “أحلى حاجة في هشام حاجات كتير مفيش ملل كل يوم الصبح مغامرات جديدة وحياة جديدة”.

وأشارت نيللي كريم إلى أن روتين حياتها اختلف تماماً بعد زواجها من هشام عاشور، حيث يستيقظان معاً في تمام الساعة السابعة والنصف لممارسة التمرينات الرياضية، واصفة أن الروتين الذي تعيشه مع زوجها لطيف للغاية.