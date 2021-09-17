فيديو – التعليق الأول لـ أصالة بعد زواجها للمرّة الرابعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، وفي أول ظهور لها بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، أثناء احتفالها مع نجلها خالد الذهبي بافتتاح مطعمه الخاص في القاهرة، قالت الفنانة السورية أصالة: “سعيدة بمشروع ابني الخاص… والمهم إنه يحقق ذاته مثل ما أنا بحقق ذاتي كل يوم، وبنتقل من مرحلة إلى مرحلة بكل عقلانية، رغم إني عاطفية، بحاول أنتقلها بهدوء، وتفاؤل، والأيام الجاية ستكون عظيمة”.

ورغم مرور أقل من أسبوع على زواج أصالة، إلا أن الجمهور أُصيب بالدهشة لغياب فائق حسن عن أول مناسبة تخصّ زوجته، مما أثار الكثير من الجدل، إلا أن أصالة حرصت على التأكيد خلال اللقاء أنها تشعر بالسعادة.

يُذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما رسمياً مساء الأحد الماضي، حيث تبادلا الرسائل الرومانسية والعهود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت العروس التهاني من جمهورها وأصدقائها من النجوم والمشاهير بعد إعلان عقد قرانها.