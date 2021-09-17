محامي عمرو أديب يهاجم محمد رمضان: التربية ليست بلسانك اللئيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّرت محكمة جنح الشيخ زايد إحالة الطعن المقدَّم من الإعلامي عمرو أديب في حكم تغريمه 10 آلاف جنيه، بتُهمة سبّ وقذف الفنان محمد رمضان، إلى الخبراء، لفحص الأسطوانة المدمجة التي تحتوي على إثبات وصف عمرو أديب لرمضان بعبارة “أنت مش متربي”.

وخرج المحامي طارق جميل سعيد، ممثل عمرو أديب في القضية، عبر حسابه الخاص في”إنستغرام”، ليتحدث عن القضية وأهمية الأخلاق والمبادئ والتربية. ونشر سعيد صورته وبجانبها صورة موكّله عمرو أديب، مع التعليق: “الأصل والتربية والشبع ليست لساناً ساخراً، أو متكبّراً”.

وأضاف: “الأصل والتربية ليست بلسانك اللئيم، ولا بطبعك المتكبر، الأصل والتربية والشبع والرجولة أن تنشئ لذاتك وقاراً لا يتهاون الآخرون فيه”.

وتابع طارق جميل سعيد منشوره قائلاً: “إن ما وصلنا إليه قطعاً وبلا شك هو ثمرة فساد التربية وغياب الأدب والرادع وأشياء بغيضه وعادات سيئة اكتسبناها بأيدينا وجعلنا قدوتنا مَن ينشر الجهل والفساد الأخلاقي ونصيح ونقول هذا هو الفن. أصبحنا لا نبالي بالأخلاق والأدب والأصول، الأمر الذي يترتب عليه عند حدوث خلاف مع أحد من مثل هذه النوعية، تسرع وتوجه النصح بشرٍّ أعظم، ويصيح هذه هي البطولة والنجومية، ويحارب النصح بفساد أشمل ويصيح أنا الأفضل، ولقلة علمه لا يعلم أن هناك من سبقه وسوف يأتي من يخلفه”.

واختتم محامي عمرو أديب منشوره مؤكداً: “مثلما صاح قليلو العلم وظنّوا أنهم ربحوا وهذا حال الجهلاء، إحاله قضيه الإعلامي عمرو أديب الخاصة بالغرامة إلى الخبراء ولا عزاء للهيصة التي حدثت سابقاً، وإن غداً لناظره قريب”.