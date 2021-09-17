في الذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة MBC: جدولة برامجية نوعية تحتفي بالمناسبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفاءً بالذكرى الثلاثين لتأسيس “مجموعة MBC”، تحفل قنوات المجموعة وبرامجها ومنصاتها الإعلامية بمحتوى ترفيهي استثنائي وخاص للمناسبة، إذ يطلّ أبرز وجوه MBC وإعلامييها وإدارييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن العرب ممن لهم ذكريات عطرة في رحاب MBC ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي عبر السنوات.

من جانبها، تحتفل شركة “بلاتينوم ريكورز” للإنتاج والتوزيع الموسيقي، المنضوية تحت مظلّة “مجموعة MBC”، بالذكرى الثلاثين على طريقتها، وذلك عبر إنتاجها أغنية خاصة للمناسبة بعنوان “غنّوا للحياة” تُبث في 18 سبتمبر عبر جميع المنابر الموسيقية والرقمية لـ بلاتينوم ريكوردز ، ويؤدّيها كل من نانسي عجرم، وRedOne، وماجد المهندس، وهاني شاكر، وهي من كلمات: محمد المرضي ونزار فرنسيس، وألحان كل من: RedOne، عادل خياط ومهدي بوعامر. وتوزيع RedOne. يستوحي الفيديو المصاحب للأغنية فكرته من الأجيال التي نشأت على متابعة MBC وهومن إنتاج MBC Production.

وفي 19 سبتمبر، تحتفي قناة MBC1 وبرنامج “صباح الخير يا عرب”بالمناسبة مع ضيوف البرنامج الذين يطلّون من الرياض ودبي، وأبرزهم العميد علي جابر مدير عام القنوات في “مجموعة MBC” وعضو لجنة تحكيم البرنامج الشهير Arabs Got Talent، والإعلامي مفيد النويصر مدير صفحات التواصل الاجتماعي لـ “مجموعة MBC”، وبعض وجوه المجموعة ونجومها مثل دانية الشافعي، مصطفى الآغا، جويل مردنيان، ريا أبي راشد، ياسر القحطاني، والفنان محمد عساف، وغيرهم. بموازاة ذلك يعرض البرنامج عدداً من التقارير المباشرة والمصوّرة من مصر والرياض ودبي وغيرها من البلدان والعواصم، حيث تطل نخبة من نجوم الفن العرب، إلى جانب وجوه وإعلاميي المجموعة من الرعيل الأول والمخضرمين ممن لا تزال مكانتهم وذكراهم حاضرة بين عائلتهم في MBC وكذلك في قلوب الجمهور العربي.

وبعد انتهاء البرنامج، تستكمل المروحة البرامجية على MBC1 احتفاليتها بالمناسبة، وذلك عبر محتوى استثنائي يتنوع بين الموضة والأزياء والطهو والرياضة.. إضافةً إلى تقارير متنوعة حول أبرز برامج المجموعة وإنتاجاتها خلال العقود الماضية، إلى جانب لقطات حصرية وكليبات من مكاتب واستوديوهات MBC في عدد من البلدان والعواصم العربية.

“منصة شاهد”: في السياق نفسه، تعرض منصة “شاهد” برنامجاً يحمل عنوان “MBC: ثلاثون عاما من الذكريات” ويمتد عبر ثلاثين حلقة ويستضيف عدداً من أبرز وجوه المجموعة وإعلامييها ونجومها، وذلك ابتداءً من 18 سبتمبر، منهم على سبيل المثال لا الحصر: نيكول تنوري، أنطوان عون، فاطمة بن حوحو، معتز الدمرداش، لينا صوّان، شافكي المنيري، سلوى سويد، رزان المغربي، نشوى الرويني، ريا أبي راشد، نانسي معماري، جميل ضاهر، أنابيلا هلال، منال عريقات.. وآخرين. إلى جانب عدد من إداريي وتنفيذي المجموعة منهم: علي جابر مدير عام القنوات في المجموعة، زياد حمزة مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي، لينا متّا مديرة قنوات MBC2 وMBC4 وMBC MAX ، أشرف يونس مدير قنوات MBC3 وMBC Action، وغيرهم.. إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والفنانين والنجوم من العالم العربي.

أخيراً وليس آخراً، تعرض قناة MBC1 في 18 سبتمبر حلقة احتفالية خاصة بالمناسبة في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، يطلّ خلالها عدد من أبرز وجوه المجموعة وإعلامييها على مدى ثلاثة عقود ماضية، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن العرب. يتخلّل الحلقة الاحتفالية مرور وجوه MBC ومعهم النجوم الضيوف على السجادة الحمراء.