شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل على المسرح.. تألقت مع لينين الرملى وتوهجت فنيا مع صبحى والفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها، اليوم الجمعة، وتعد من أهم الفنانات المصريات، إذ تتميز بتلقائيتها فى التمثيل وصدقها الشديدة فى أداء أدوارها المختلفة سواء الدرامية أو الكوميدية سواء فى مجال السينما أو التليفزيون، ورغم عدم ظهورها الإعلامى نهائيا إلا أنها استطاعت أن تحتل مكانة خاصة فى قلوب محبيها من خلال أعمالها الكثيرة.





ولم يقتصر نجاح الفنانة عبلة كامل فى مجالى السينما والدراما التليفزيونية فقط، بل إنها قدمت عددا من المسرحيات التى لاقت نجاحا كبيرا مع كبار الفنانين، فهى مدرسة تمثيلية يستفيد منها الفنانين الذين يظهرون معها فى أعمالها، ومن خلال هذا التقرير نكشف أبرز المسرحيات التي قدمتها للفن المصرى، وهم 7 مسرحيات من بينهم 5 مسرحيات من تأليف لينين الرملى.

مسرحية مقالب حيران

أولى مسرحيات الفنانة عبلة كامل بعنوان "مقالب حيران" وشاركها فى البطولة حسن حسنى، دينا عبد الله، حنان شوقي، عبد السلام محمود، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وهى من تأليف سمير زايد، وإخراج فؤاد عبد الحي.

مسرحية عفريت لكل مواطن

ثانى مسرحيات عبلة كام كانت عام 1988، بعنوان "عفريت لكل مواطن"، وشاركها في البطولة كل من، نبيل الحلفاوي وحسن حسين وثريا حلمي ورياض الخولي وفادية عكاشة، والمسرحية من تأليف لينين الرملى، وإخراج محمد أبو داوود.





مسرحية وجهة نظر

تعد مسرحية وجهة نظر أشهر المسرحيات التي قدمتها الفنانة عبلة كامل والتي شاركت فيها مع الفنان الكبير محمد صبحى، وتدور قصة المسرحية الكوميدية حول مجموعة من العمي الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة، والمسرحية من بطولة، محمد صبحى، عبلة كامل، هناء الشوربجى، محمود أبو زيد، شعبان حسين، عزة لبيب، عبد الله مشرف، رياض الخولى، هانى رمزى، وهى من تأليف لينين الرملى، وإخراج محمد صبحى.

مسرحية غراميات عطوة

قدمت الفنانة عبلة كامل مسرحية عام 1993، بعنوان "غراميات عطوة"، وشاركها في البطولة كل من، يحيى الفخرانى رانيا فريد شوقى، ومحمود العراقى، وعلاء قوقة، ومفيد عاشور، وهى من تأليف ألفريد فرج، وإخراج سعد أردش.

مسرحية الحادثة المجنونة

قدمت الفنانة عبلة كامل فى نفس عام 1993، مسرحية آخر تحمل اسم "الحادثة المجنونة"، والتى تدور أحداثها حول رجل يقرر أن يختطف امرأة ويحبسها في منزله ﻷنه يحبها، وبينما تحاول البحث عن طريقة للهرب من هذا المحبس الذي أعده لها هذا الرجل، تنشأ بينهما علاقة غير متوقعة، وشاركها في البطولة كل من، أشرف عبد الباقى، ومحمد كمال، وحسن عبد الفتاح، وسوزان عبد الستار، ومحمد رضوان، وهى من تأليف لينين الرملى، وإخراج عصام السيد.

مسرحية "جنون البشر"

قدمت الفنانة عبلة كامل مسرحية بعنوان "جنون البشر" عام 1996، وشاركها فى البطولة كل من، ممدوح وافى، وحلمى عبد الباقى، وسعيد عبد النعيم، وطارق جلال، وناجى سعد، وهى من تأليف لينين الرملى، وإخراج محمد أبو داوود.





مسرحية "أعقل يا دكتور"

آخر مسرحيات الفنانة عبلة كامل كانت عام 2000، وبعنوان "أعقل يا دكتور، وشاركها فى البطولة كل من فاروق الفيشاوى، وأحمد راتب، ويوسف داوود، وعلا غانم، وطارق جلال، وهى من تأليف لينين الرملى، وأخرجها محمد الشريف للتليفزيون، وأخرجها عصام السيد للمسرح.