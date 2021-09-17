شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: هشام قالى عايز أتجوزك من أول يوم شافنى فيه وكنت خايفة ماما ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيللى كريم تفاصيل بداية تعارفها على زوجها نجم الإسكواش هشام عاشور، وزواجها المفاجئ منه، قائلة: "أول ما شافنى قالى مش عارف أنا عايز أتجوزك.. قلت له بتهزر؟ طيب استنى تعرفنى أكتر.. والموضوع ماكانش فى بالى خالص.. لكن الهزار قلب بجد"، لافتة إلى أن حفل زفافها تم تنظيمه سريعًا بحضور الأهل والأصدقاء من الدرجة الأولى.

وعن سر حيويتها وظهورها بشكل مرن خلال الرقص على المسرح بحفل الزفاف، قالت: "أنا كنت برقص فى الأوبرا باليه لأكتر من 3 ساعات فالموضوع بالنسبة لى سهل".

وقالت نيللى كريم، فى تصريحات تليفزيونية، عن فارق العمر بينها وبين هشام عاشور، "الحب ما فيهوش حسابات بصراحة، أول لما تبدأ تحسب وتقول وتهتم بكلام الناس بتقول إيه، هتتعب.. أنا دايمًا مع مقولة امشى مع قلبك امشى مع إحساسك"، وزواج الرجل من فنانة كبيرة ليس بالقرار السهل، مضيفة: "الراجل الشرقى اللى ياخد قرار زى ده، يكون راجل بمعنى الكلام وعنده ثقة عالية أوى مليون فى المية".

وتابعت: "هشام فيه ميزة، أى موقف بيقلبه لضحك وهزار، فعلًا الضحك بيطول العمر، ولما ناخد الأمور بطريقة فكاهية الحياة بتكون ألطف.. هشام فيه حاجات حلوة كتير، لكن أبرزها إن مفيش ملل، كل يوم فى حاجة جديدة ومغامرات جديدة وابتسامة جديدة".

وعن علاقة هشام عاشور مع أبنائها الأربعة، أكدت أنها جيدة للغاية، وتربطه بهم صداقة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من رد فعل والدتها، لكنها وجدتها متفهمة ورحبت بالزيجة، خاصة بعدما وضع هشام الموسيقى الروسية ورقص معها.