شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تكشف معاناتها مع الحمل: حصلى إجهاض منذر وحرارتى وصلت 40.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة رنا سماحة، عن الصعوبات التى مرت بها خلال الفترة الماضية من حملها، مشيرة إلى أنها فى الثلاث أشهر الأولى من الحمل كان ضغط الدم لديها ينخفض زيادة عن اللزوم، وكانت تتعب من أقل مجهود، كما أنها أصيبت بإجهاض منذر.

وقالت رنا، من خلال فيديو نشرته عبر ستورى حسابها على انستجرام: "الحمل عندى مكنش مستقر لدرجة إنه حصلى إجهاض منذر فى بداية شهور الحمل، وفى عز مانا بعدى الفترة دى وصعوبتها جالى نزلة شعبية حادة وصلت فيها حرارتى إلى 39 و40، تعبت وروحت المستشفى واتعالجت بس مكنتش باخد كل الأدوية عشان الحمل وسلامة الجنين".

وتابعت رنا: "أهم حاجة للحامل صحتها النفسية، أنا الفترة دى بتعدى عليا ازاى من شقاء وعناء"، موجهة رسالة لمتابعيها: "متحكموش على حياة الناس من برة، أنا بكلمكم وأنا حاطه فيلتر عشان مش قادرة أقوم وأعمل ميكيب وأطلع لكم بالشكل اللى لازم تشوفونى بيه دايما، إحنا مش بنظهر كل حاجة فى حياتنا لكن بنظهر الجانب الإيجابى، متحقدوش على حد وانتوا مش عارفين حياته ماشيه ازاى".

وكانت النجمة رنا سماحة، وجهت رسالة لابنها "مالك" المنتظر وصوله إلى قيد الحياة وولادته قريبا، أعربت فيها عن حبها الكبير له، وأن وجوده هوّن عليها الدنيا الصعبة، مؤكدة أنها مشتاقة لليوم الذى يصل فيه للدنيا واحتضان قطعة منها.

ونشرت رنا فيديو لها وهى ترقص على أغنية "أهلا ماما" صحبتها بتعليق: "مالك قلبى.. عايزه أقولك انى بحبك أوى يا حبيبى، عايزه أقولك كمان إن وجودك جوايا مهون عليا كل الدنيا الصعبة، عايزاك تبقى كويس وبخير وقد كل حاجة، عايزاك تقوى وتقوي مامى وتجمد يا بطل، مستنيه أشوفك أوى يا مالك، حاسه إنك واحشنى، بحلم بيك كل يوم من غير ماشوفك.. مشتاقه لليوم اللى هاخدك فيه فى حضنى يا حتة منى.. بحبك يا أحلى وأصدق وأنقى ما فى الحياة".