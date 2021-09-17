شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار وتصميم قنبلة ذرية.. شروط كريستوفر نولان لتصوير فيلم عن الحرب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عناوين الصحف العالمية خلال الأيام القليلة الماضية تصدر اسم المخرج العالمى كريستوفر نولان، بعد انفصاله عن شركة وارنر بروس، والانتقال للتعاون مع شركة Universal لإنتاج فيلمه الجديد بعد ما يقارب العقدين من العمل سوياً على الكثير من الأفلام التى تربعت على عرش الأفضل فى التاريخ ومنها فيلم "The Dark Knight.

ونقلت الكثير من المواقع العالمية بعض التفاصيل التى أبرم على أساسها التعاقد بين كريستوفر نولان وشركة Universal والتى استمرت المفاوضات عليها طوال الأشهر الماضية وسط تكتم كبير من الطرفين، حيث تطلب إقناع "نولان" الكثير من الوعود والاستعدادات للمخرج الأكثر جرأة والأكثر تطلباً فى مجال السينما.



كريستيوفر نولان خلف الكاميرا

ومن ضمن الطلبات التى قدمتها شركة Universal للمخرج العالمى كريستوفر نولان، هى توفير ميزانية بـ100 مليون دولار بالإضافة إلى تصميم لقنبلة ذرية من أجل إتمام العمل على فيلمه المقبل الذى سيسرد الحرب العالمية الثانية، ومن المقرر أن يبدأ التصوير فى النصف الأول من عام 2022 وسيتطلب تأثيرات بصرية ضخمة، قبل ان يطرح الفيلم أواخر عام 2023 أو بداية 2024.

وكشفت عدة تقارير أجنبية أن نولان، سيركز فى الفترة المقبلة على إنتاج فيلم يطرح العام المقبل فى دور السينمات، وسيكون من كتاباته وإخراجه، ليعلن الانفصال عن شركة وارنر بروس بعد ما يقار العقدين، وتزامناً مع الشائعات التى تفيد بإنشاء جزء ثاني من فيلمه الشهير Interstellar.



كريستيوفر نولان

ولم تكشف التقارير عن الأسباب الحقيقة وراء انفصال نولان عن شركة الإنتاج وارنر بروس والانتقال إلى شركة Universal من أجل انتاج فيلمه الجديد، واكتفت بالإعلان عن الانتقال بعد 20 عاما من التعاون سوياً على إنتاج الأفلام.