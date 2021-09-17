شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون أول الغائبين عن حفل جوائز إيمى 2021 لتخوفها من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن عدم حضورها حفل توزيع جوائز إيمى Emmy Awards هذا العام، مراعاة للسلامة الصحية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، ويأتى هذا القرار تزامناً مع ترشيح الحلقة الأخيرة من مسلسلها الشهير Friends التى عرضت منذ أسابيع عبر إحدى المنصات الإلكترونية إلى جوائز الإيمى.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فاريتي"، فإن تصريحات النجمة العالمية جينيفر أنيستون، جاءت أثناء حضورها ببرنامج "Jimmy Kimmel Live"، والتى أعلنت عدم حضورها حفل إيمي 2021 " Emmy Awards "، المقرر تنظيمه يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن السبب هو رغبتها فى الحفاظ على سلامتها الشخصية وسط ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة فى تقريرها التصريحات التى أطلقتها أنيسون، حيث قالت: "لا لن أذهب للإيمى"، مضيفة أن المنتج والمخرج بن وينستون سيحضر الحفل نيابة عنها إذا فازت حلقة "لم الشمل" بمسلسل Friends، مؤكدة "هذه خطوة كبيرة بالنسبة لي فى حال الفوز".



جينيفر أنيستون

يأتى هذا فيما أطلقت أنيستون، منذ أيام علامتها التجارية الخاصة بالجمال وتحديدًا في صناعة مستحضرات العناية بالشعر، والتي حملت اسم LolaVie ، وتعد أنيستون واحدة من أبرز أيقونات الجمال في العالم، فقد تصدرت عناوين الصحف بقصة شعر 'The Rachel' بعد مسلسل "فريندز"، وهي واحدة من أكثر قصات الشعر شهرة في التسعينيات، وتتمتع بشعر مميز حتى الآن، وربما هذا ما دفعها لمشاركة أسرار جمالها مع جمهورها عبر علامتها التجارية الجديدة.