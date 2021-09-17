فن ومشاهير

وفاة المخرج طارق الميرغنى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبة خيرية شعلانة، زوجة شقيق الفنان ضياء الميرغنى، عن وفاة المخرج طارق الميرغنى، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك" قائلة "إنّا لله وإنّا إليه راجعون... توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج السينمائى طارق الميرغني، زوج الدكتورة سامية الميرغني، وابن شقيق الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى"، ويعد الراحل ابن شقيق الفنان ضياء الميرغنى.

وحصل الراحل طارق الميرغنى على بكالوريوس من المعهد العالى للسينما، قسم الإخراج فى عام 1982، ومن أبرز أعماله كمساعد مخرج أفلام: "الرجل الثالث" و"الجوع" و"الرغبة"، ومن المقرر أن يدفن الراحل فى مقابر العائلة فى المنيا.


طارق الميرغنى
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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