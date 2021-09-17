شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج طارق الميرغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبة خيرية شعلانة، زوجة شقيق الفنان ضياء الميرغنى، عن وفاة المخرج طارق الميرغنى، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك" قائلة "إنّا لله وإنّا إليه راجعون... توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج السينمائى طارق الميرغني، زوج الدكتورة سامية الميرغني، وابن شقيق الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى"، ويعد الراحل ابن شقيق الفنان ضياء الميرغنى.

وحصل الراحل طارق الميرغنى على بكالوريوس من المعهد العالى للسينما، قسم الإخراج فى عام 1982، ومن أبرز أعماله كمساعد مخرج أفلام: "الرجل الثالث" و"الجوع" و"الرغبة"، ومن المقرر أن يدفن الراحل فى مقابر العائلة فى المنيا.