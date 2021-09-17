شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض كريم فهمى لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم كريم فهمى لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ولم يعلن أحد من أسرته بشكل رسمى عن تفاصيل مرضه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة له، وهو متواجد داخل أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء.

ونشرت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم صورة للفنان كريم فهمى وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات، عبر خاصية ستورى إنستجرام، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية، أدت لنقله للمستشفي على الفور، وعلقت علي الصورة قائلة "إن شاء الله تعدى على خير وتقوم بالسلامة".



كريم فهمي

من ناحية أخرى يحضر الفنان كريم فهمى لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى عرض مؤخرا فى السينمات، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق العمل نجم كوميدى كبير سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم "ديدو" بجانب كريم فهمى كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.

واستأنف مؤخرا الفنان كريم فهمى تصوير فيلمه "جارة القمر"، ويجسد ضمن أحداثه دور روائى مثقف، وتنشأ بينه وبين ياسمين رئيس قصة حب خلال الأحداث، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، والفيلم إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمى ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر وأحمد مالك.