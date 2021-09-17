إنجي علاء تُعلق على واقعة انتحار فتاة في أحد مولات مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، على واقعة انتحار طالبة بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان، بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمول "سيتي ستارز" بمدينة نصر.

وكتبت "إنجي" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "فيديو انتحار البنت في سيتي ستارز مؤذي نفسيًا جدا.. وهي بتبص وراها حسيتها بتدور على منقذ بس مفيش فايدة.. لو بس حد تعرفه كان لحقها وإهتم بيها وقالها كلام يبسطها كان ممكن ينقذها.. يا ريت والنبي محدش يسيب حد حواليه زعلان أو وحيد.. يا ريت نراعي مشاعر بعض ونسمع بعض ونرحم بعض.. يا ريت".

وكان شهود عيان من موقع حادث سيتي ستارز، قال إن الفتاة المتوفاة ظلت قرابة 5 ساعات داخل المول، وشاهدوها تبكي بشدة وغيرت مكانها أكثر من مرة حتى فوجئوا به تُلقي بنفسها من الطابق السادس.

ودلت التحريات، أن الفتاة تدعى "م. م" 23 سنة، وتسكن بحي الزهور في مدينة نصر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لسقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها من أحد الطوابق العلوية داخل مول شهير بمدينة نصر، ومحاولات البعض إسعافها دون جدوى.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها، كما طلبت تفريغ الكاميرات بمحيط الحادث لكشف ملابساته.