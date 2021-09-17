شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان والدة إسلام جمال وحماة هنادى مهنى فى حكاية"بدون ضمان"من"إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سلوى عثمان في بطولة حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، الذى يتم عرضه على قناة DMC، وتجسد سلوى دور والدة الفنان اسلام جمال وحماة هنادى مهنى وتحدث العديد من المواقف المرتبطة بعلاقة الزوجة بحماتها خاصة في ظل المشاكل الناتجة بين الزوحين.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" وهى بطولة هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، اسلام جمال، أحمد كشك، سلوي عثمان، چلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل.



سلوى عثمان

يذكر أن قناة DMC عرضت أولى حكايات المسلسل وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، ومقرر بدء عرض الحكاية الثانية غداً السبت وهى "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وتأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

في سياق متصل تصور سلوى عثمان أيضاً دورها في مسلسل "ورق التوت" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، والعمل بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، خالد أنور، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، وتأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام على.