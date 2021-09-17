هكذا علقت سمية الخشاب على حادثة انتحار فتاة في سيتي ستارز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة سمية الخشاب، على حادثة انتحار طالبة بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان، بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمول"سيتي ستارز" بمدينة نصر.

وكتبت الخشاب، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "حادثة سيتي ستارز وجعتلي قلبي.. حبايبي أوعوا أي مشكلة أو موقف أو حدث في حياتكم يخليكم تفكروا في الإنتحار.. كل مشكلة لها حل ومفيش حاجة نهاية العالم".

وتابعت: "يا ريت لما حد يقولكم إنه بيفكر في الإنتحار تحتضنوه ومتستهتروش بكلامه، وتحاولوا تنبهوا حد من أهله أو القريبين منه عشان وقتها بيكون محتاج دعم نفسي ولازم يتلحق قبل فوات الأوان".

وأضافت: "قسوة بعض الآباء والأمهات اللي معندهمش وعي كافي تجاه أبناءهم وخصوصًا بعد النتائج الدراسية بتكون نتائجها كارثية، بطلوا تهينوا وتأذوا ولادكم وبلاش الكلام اللي زي (إنت فاشل) و (موتي نفسك) عشان عواقب الكلام ده بتتسبب في مصايب وهيبقى ذنبهم في رقبتكم".

وكان شهود عيان من موقع حادث سيتي ستارز، قال إن الفتاة المتوفاة ظلت قرابة 5 ساعات داخل المول، وشاهدوها تبكي بشدة وغيرت مكانها أكثر من مرة حتى فوجئوا بها تُلقي بنفسها من الطابق السادس.

ودلت التحريات، أن الفتاة تدعى "م. م" 23 سنة، وتسكن بحي الزهور في مدينة نصر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لسقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها من أحد الطوابق العلوية داخل مول شهير بمدينة نصر، ومحاولات البعض إسعافها دون جدوى.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان ما بها من إصابات وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها، كما طلبت تفريغ الكاميرات بمحيط الحادث لكشف ملابساته.