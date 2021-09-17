شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون دولار لـ فيلم الرعب Don't Breathe 2 في شهر وثلاث أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Don't Breathe 2، إيرادات وصلت إلى 45 مليونًا و 66 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و622 ألف دولار فى العرض الافتتاحى بـ 3005 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 30 مليونًا و 466 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 14 مليونًا و 600 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدورفيلم الرعب Don't Breathe 2، حول اختباء نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة خرجت من حريق منزل، لكن ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، مما يجبر نورمان على ترك ملاذه الآمن لإنقاذها.

فيلم Don't Breathe 2، من بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.