ياسمين رئيس ترتدى بدلة الإعدام فى الحلقات الأولى من "60 دقيقة"

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحلقات الأولى من مسلسل "60 دقيقة"، بطولة ياسمين رئيس، لتكشف عن العلاقة الغامضة بينها وبين زوجها أدهم "محمود نصر".

وتبدأ ياسمين "ياسمين رئيس" في البحث خلف علاقة أدهم زوجها بانتحار الفتاة، والذي ينكر معرفته بها، ولكن هذا لا يؤثر على شك ياسمين خاصةً أن الفتاة أرسلت لها طلب صداقة على فيسبوك قبل الانتحار بأيام، الأمر الذي دفع ياسمين للذهاب إليها فى المستشفى ولكن لم تتمكن من مقابلتها، ولكن ظهور ياسمين بزي الإعدام الأحمر هو ما يثير التساؤل، هل لها علاقة بانتحار الفتاة، أم تورطت في قضية أخرى؟