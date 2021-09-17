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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس ترتدى بدلة الإعدام فى الحلقات الأولى من "60 دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحلقات الأولى من مسلسل "60 دقيقة"، بطولة ياسمين رئيس، لتكشف عن العلاقة الغامضة بينها وبين زوجها أدهم "محمود نصر".
وتبدأ ياسمين "ياسمين رئيس" في البحث خلف علاقة أدهم زوجها بانتحار الفتاة، والذي ينكر معرفته بها، ولكن هذا لا يؤثر على شك ياسمين خاصةً أن الفتاة أرسلت لها طلب صداقة على فيسبوك قبل الانتحار بأيام، الأمر الذي دفع ياسمين للذهاب إليها فى المستشفى ولكن لم تتمكن من مقابلتها، ولكن ظهور ياسمين بزي الإعدام الأحمر هو ما يثير التساؤل، هل لها علاقة بانتحار الفتاة، أم تورطت في قضية أخرى؟
وتتنظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.